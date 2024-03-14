Эксперты перечислили россиянам четыре частых поломки китайских автомобилей

Автоэксперты рассказали в беседе с «Газетой.ру» , что чаще всего водители китайских машин сталкиваются с четырьмя поломками зимой и после нее.

Чаще всего владельцы машин, произведенных в Китае, сталкивались с разрядкой аккумулятора. На это пожаловались 36% опрошенных автолюбителей.

Еще 33% решали проблемы с запуском двигателя из-за низких температур. Меньше всего владельцы китайцев сталкивались с поломками разных элементов, например, механизмов для очищения лобового стекла, щеток и трапеции.

Эксперты «Авто.ру» также отметили, что выяснили и более редкие проблемы. Так, 16% водителей китайских марок разочаровались в качестве сборки. Столько же увидели дефекты ЛКП. Работа коробки передач была плохой у 14% опрошенных автомобилистов.

Дилеры имели свои ответы по китайским машинам. Они отметили, что в 43% случаев водители приходят с жалобами на работу сенсорных дисплеев.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Ракитин пояснил плюсы и минусы личного автомобиля и каршеринга.