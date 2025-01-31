Эксперты предположили происхождение белых гранул, найденных на берегу в Финляндии

Белые гранулы, которые нашли на берегу Балтийского моря в Финляндии, могли появиться из промывочных вод проходившего мимо судна. Об этом сообщил финский общественный канал Yle.

Представители компании Neste во время своего выступления заявили, что белые гранулы, которые нашли на финском берегу, не опасны ни для природы, ни для человека. Они могли содержаться в промывочных водах судна, сброшенных за борт. В такой воде содержатся использованное растительное и кулинарное масло, а также жир животного происхождения. Neste также пообещала, что пересмотрит свой подход к вопросу, чтобы подобного больше не повторялось.

Телевидение также заявило, что на финском полуострове Ханко на береговом урезе сначала стали скапливаться белые гранулы, а затем на берег было вынесено аномально большое количество погибшей рыбы.

По одной из ранее появившихся версий, на берег вынесло гранулы парафина. Местным жителям рекомендовали воздержаться от посещения районов, которые были затронуты неизвестным веществом.