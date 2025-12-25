Эксперты считают, что к 2026 году удаленная работа станет привилегией для «избранных»

Эпоха массовой удаленной работы, похоже, подходит к концу. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2025 году на дому трудились около четверти россиян.

Привлекательность такого формата за четыре года выросла вдвое, в основном из-за экономии времени на дорогу. Однако рекрутеры и эксперты рынка труда предрекают резкое изменение этой тенденции уже в 2026 году.

В России и мире набирает силу движение по возвращению сотрудников в офисы, пишет портал Men today. Яркий пример — соцсеть Instagram*, руководство которой официально предписало персоналу перейти на гибридный или полностью очный формат.

По мнению генерального директора международной рекрутинговой компании Randstad Сандера ван Нортенда, «великая война» между работодателями и работниками за формат труда близится к завершению в пользу компаний.

Эксперт уверен, что в корпорациях формируется новая иерархия. Удаленная работа перестанет быть повсеместным явлением и превратится в привилегию, доступную лишь ограниченному кругу избранных.

Право оставаться на дистанционке сохранят только те сотрудники, которые обладают уникальными технологическими или экспертными навыками, делающими их незаменимыми.

Ван Нортенд считает неизбежным возвращение в офисы большинства рядовых сотрудников. Однако речь не идет о полноценном возрождении классической пятидневки с 9:00 до 18:00.

По прогнозам экспертов, работодатели остановятся на компромиссном гибридном графике, при котором сотрудники будут проводить в офисе три-четыре дня в неделю, а остальное время работать удаленно.

Ранее бизнес-аналитик Илона Платонова заявила, чт в России вакансий стало на 30% меньше при росте числа резюме.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.