Эксперты считают, что к 2026 году удаленная работа станет привилегией для «избранных»

Эксперт Нортенд: компании откажутся от «удаленки» и вернут работников в офисы
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Эпоха массовой удаленной работы, похоже, подходит к концу. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2025 году на дому трудились около четверти россиян.
Привлекательность такого формата за четыре года выросла вдвое, в основном из-за экономии времени на дорогу. Однако рекрутеры и эксперты рынка труда предрекают резкое изменение этой тенденции уже в 2026 году.
В России и мире набирает силу движение по возвращению сотрудников в офисы, пишет портал Men today. Яркий пример — соцсеть Instagram*, руководство которой официально предписало персоналу перейти на гибридный или полностью очный формат.
По мнению генерального директора международной рекрутинговой компании Randstad Сандера ван Нортенда, «великая война» между работодателями и работниками за формат труда близится к завершению в пользу компаний.
Эксперт уверен, что в корпорациях формируется новая иерархия. Удаленная работа перестанет быть повсеместным явлением и превратится в привилегию, доступную лишь ограниченному кругу избранных.
Право оставаться на дистанционке сохранят только те сотрудники, которые обладают уникальными технологическими или экспертными навыками, делающими их незаменимыми.
Ван Нортенд считает неизбежным возвращение в офисы большинства рядовых сотрудников. Однако речь не идет о полноценном возрождении классической пятидневки с 9:00 до 18:00.
По прогнозам экспертов, работодатели остановятся на компромиссном гибридном графике, при котором сотрудники будут проводить в офисе три-четыре дня в неделю, а остальное время работать удаленно.
