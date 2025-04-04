Эксперты раскрыли доплаты, которые часто навязывают при смене резины в сервисе

В беседе с RT эксперты «СберАвто» рассказали, как некоторых автолюбителей обманывают в сервисах, навязывая необязательные и дорогие услуги.

В первую очередь нужно выбирать проверенные станции с современным оборудованием, возможно, по рекомендациям знакомых. Предварительно нужно узнать все цены и услуги, чтобы мастера не навязали лишнего.

Специалисты пояснили, что колеса должны переустановить и обязательно отбалансировать, проверить давление и износ резины. Находиться машина должна на ровной и твердой площадке. Также должны крепко затягивать все крест-накрест, но без резких усилий. Следует проехать 50–100 км после замены, чтобы убедиться в надежности.

«Балансировка важна — она предотвращает вибрации на скорости и снижает нагрузку на подвеску. Также желательно попросить мастеров затянуть болты динамометрическим ключом — это гарантирует нужный момент затяжки и исключает повреждение резьбы», — посоветовали специалисты.

Эксперты рассказали, что мастера могут предложить обработку ступиц медной смазкой или мойку колес: это не всегда обязательно. Часто как раз это навязывают клиентам, чтобы увеличить чек.

Кроме того, собеседники канала посоветовали оставаться на месте ремонта, задавать больше вопросов и в целом визуально контролировать качество выполнения работ.

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