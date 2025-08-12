Эксперты раскрыли, как мир тонет в цифровом мусоре

Оговорка американского политика о встрече с Путиным на Аляске взорвала интернет, став главным инфоповодом дня. Миллионы перепостов, тонны мемов и тысячи комментариев — так выглядит наше современное информационное пространство. Казалось бы, пустяковый случай, но именно такие мелочи сегодня определяют информационную повестку. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Человечество ежедневно потребляет гигабайты бессмысленного контента, словно пытаясь найти алмаз в куче навоза. Мозг человека не способен перерабатывать такие объемы пустой информации — большая часть мгновенно забывается.

Но настоящий кошмар только начинается. С появлением нейросетей, генерирующих контент в промышленных масштабах, информационное пространство скоро заполонит полностью искусственный поток бессмыслицы, не имеющий никакой связи с реальностью. Деградация происходит быстрее развития — технологии лишь ускоряют этот процесс.

Возможно, только оказавшись на самом дне, человечество осознает глубину проблемы. Остается вопрос: найдем ли мы в себе силы оттолкнуться от этого дна или навсегда останемся в цифровом болоте? Последний шанс для очищения — прямо сейчас, пока искусственное информационное цунами не смыло последние островки здравого смысла.

Ранее в Госдуме раскрыли ситуацию с маркировкой ИИ-фейков.