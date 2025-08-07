Эксперты раскрыли негативные последствия нового закона о тишине

В России готовится новый законопроект о тишине, который рискует сделать жизнь обычных граждан невыносимой. Согласно инициативе, шуметь будет запрещено с 23:00 до 7:00, а также в дневные часы с 13:00 до 15:00. На бумаге — забота о покое граждан. На деле — тотальный контроль за каждым бытовым звуком в квартирах с тонкими стенами. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Плач ребенка, лай собаки, работа стиральной машины после 23:05 — все это может стать поводом для штрафа. При этом в типичных российских многоэтажках, где слышно, как соседи переворачивают страницы книги, проблема не в жильцах, а в катастрофически плохой звукоизоляции. Вместо того чтобы обязать застройщиков соблюдать нормативы, власти предлагают запретить людям жить.

Особый абсурд ситуации в том, что для привлечения к ответственности потребуются специальные замеры уровня шума. Кто будет этим заниматься — непонятно. Полиция, и так перегруженная работой, вряд ли станет бегать с децибеломерами по каждому звонку о «громком унитазе». Зато закон откроет дорогу соседским войнам: любой недовольный жилец сможет «настучать» на других из личной неприязни.

Ирония в том, что авторы инициативы, скорее всего, живут в коттеджах с надежной звукоизоляцией. А обычные люди окажутся заложниками системы, где каждый бытовой звук — потенциальное правонарушение. Вместо улучшения качества жилья гражданам предлагают новый виток бюрократии и стресса.

По мнению экспертов, если закон примут, россиянам придется либо нарушать тишину и платить штрафы, либо превращать свои квартиры в музеи тишины. Вместо решения реальных проблем — очередной запретительный акт, который только усилит напряжение в обществе. Когда же власти начнут бороться не с последствиями, а с причинами — плохим строительством и отсутствием нормальной звукоизоляции?

