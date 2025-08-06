Юрист раскрыл, реально ли привлечь соседа к ответственности за шум стиральной машины

Использование стиральной машины, пылесоса или иной бытовой техники ночью может обернуться штрафом от 500 рублей до одной тысячи рублей по ст. 6.4 КоАП РФ, если уровень создаваемого шума превышает установленные региональными законами о тишине пределы. По словам адвоката Александра Карабанова, штраф возможен только при документально подтвержденном факте превышения допустимого уровня шума (в децибелах) в квартире пострадавшего соседа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что, например, в Москве и области ночной порог – 45 дБ (уровень обычного разговора). Актуальность проблемы возросла из-за снижения стандартов шумоизоляции в новостройках, где зачастую стены плохо защищают от звуков. Эксперт советует на этапе ремонта звукоизолировать зону установки шумной техники. Определить уровень шума можно с помощью специального прибора (личного или вызванной службы), но важно, что замеры проводятся у соседей, а не в источнике шума. Заранее предсказать, будет ли шум нарушением, сложно из-за разной звукоизоляции домов, поэтому для профилактики конфликтов стоит обсуждать график уборки или стирки с соседями.

Простой вызов полиции на нарушителя тишины обычно неэффективен. Полиция, как пояснил Карабанов, в отсутствие признаков уголовного преступления и без протокола замеров шума чаще всего ограничится профилактической беседой. Для реальных санкций пострадавшей стороне необходимо вызвать аккредитованную службу, которая зафиксирует превышение децибел в своей квартире протоколом. Этот документ служит основанием для подачи иска в суд о компенсации ущерба. Только положительное судебное решение станет основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности и наложения штрафа полицией.

В целом, по мнению юриста, ночная работа бытовой техники действительно может стать причиной штрафа, но лишь при доказанном превышении шумовых норм у соседей. Гарантированно избежать проблем помогут превентивная звукоизоляция и диалог с жильцами. Если же конфликт возник, путь к наказанию нарушителя лежит не через полицию, а через официальный замер шума у себя в квартире, судебный иск и последующее административное производство на основе решения суда.

Ранее юрист Капштык заявил, что за шум на дачном участке можно получить штраф до 80 тыс. рублей.