Эксперты рассказали, как изменилась средняя стоимость школьных принадлежностей в этом учебном году

Собрать ребенка в школу в 2024 году будет стоить на 10% дороже, чем годом ранее. Теперь средний чек составляет 14,6 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил аналитический ресурс «Чек Индекс».

Маркетплейс «Авито» раскрыл стоимость базового набора для школы. Комплект деловой одежды, обувь, спортивный костюм, пенал, портфель и канцелярия — все эти вещи обойдутся в 12,2 тыс. руб для мальчика и 13,7 тыс. руб для девочки. Аналитики также отметили, что товары, бывшие в употреблении будут стоить почти вполовину дешевле — на 40% меньше.

Если родители захотят приобрести своему школьнику мебель для учебы и ноутбук для выполнения домашних заданий, им придется потратить еще около 40 тыс. рублей.

Эксперты Роскачества заявили, что большая часть родителей отложила подготовку к учебе на конец лета, при этом более 60% отдают предпочтение онлайн-покупкам.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что к новому учебному году 107 тыс. семей получили материальную поддержку.