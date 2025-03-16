Эксперты рассказали о стоимости отдыха в Абхазии после отмены ограничений для туристов

В силу спокойной обстановки в Республике Абхазия МИД России отменил рекомендации воздержаться от поездок в страну, а вместе с ним свои ограничения, касающиеся продажи туров, сняло Минэкономразвития. Турэксперты рассказали, в какую стоимость обойдется отпуск в соседней республике и что нового ждет туристов. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По их словам, Абхазия вновь начинает набирать популярность среди отечественных путешественников. Так, они активизировались после президентских выборов, число заявок выросло не менее 2,5 раза. К тому же почти треть туров в республику на летний сезон уже продано. Тем не менее в целом покупать путевки стали позже, чем в 2024 году: активное бронирование началось в марте, после второго тура выборов в республике. Пик продаж ожидается в апреле.

Эксперты отмечают, что спросом у путешественников пользуются Гагра, Пицунда, Гудаута, наиболее часто бронируются отели среднего сегмента и выше с бассейнами и развитой инфраструктурой. При этом многие абхазские отели переходят на работу по системе «все включено».

По их мнению, несмотря на падение спроса, стоимость отдыха в Абхазии практически не изменилась, а ближе к летнему сезону даже выросла. Так, проживание в отеле с завтраками на семь ночей во второй половине июня на двоих обойдется в среднем в 45 тыс. рублей, полный пансион — в 60 тыс. рублей, а «все включено» — в 80 тыс. рублей. Несмотря на то что падения цен не предвидится, все же отдых в Абхазии на 20% ниже, чем в Сочи.

Ранее турэксперт Горин назвал самые популярные точки для летнего отдыха в этом году.