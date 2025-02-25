Турэксперт Горин назвал самые популярные точки для летнего отдыха в этом году

Планирование летнего отдыха заранее — это ключевой совет, который дают путешественникам туроператоры. Традиционно пик бронирований приходится на январь-март, поскольку в это время можно сэкономить до 40% за поездку. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, какие направления выбрать для выездного туризма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, за последний год некоторые страны превысили даже доковидные показатели в плане туризма, в первую очередь Таиланд, ОАЭ, Турция. Последнее направление в летнем сезоне занимает больше половины всех бронирований. Кроме того, отмечен и большой спрос на Китай, прежде всего на остров Хайнань, Вьетнам, Шри-Ланку, Мальдивы, Индонезию.

Турэксперт добавил, что многие из поездок по популярным направлениям необходимо планировать уже сегодня. Прежде всего из-за курса рубля к доллару и евро сегодня поездки за рубеж могут выйти дешевле, чем в предыдущие годы.

По его мнению, у российских путешественников наблюдается спрос и на поездки в Европу, несмотря на то, что добираться туда сложнее.

Ранее стали известны популярные направления для путешествий по РФ в летнем сезоне.