Эксперты в сфере ИИ раскрыли, как нейросети могут изменить медиасферу в будущем

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ведущие эксперты обсудили риски и перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медиасферу. Их мнение приводит «Российская газета».

Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин в ходе сессии «ИИ в современной медиасфере» отметил, что использование нейросетей может привести к росту дезинформации и дипфейков, а также снизить уровень доверия к СМИ.

Для регулирования искусственного интеллекта в области медиа Шейкин предложил концепцию «правил трех П» — обеспечение прозрачности алгоритмов, ответственность платформ и стандарты безопасности.

В то же время генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец предупредил о существовании политической предвзятости в современных языковых моделях ИИ. По его словам, примерно 70% таких моделей склонны самостоятельно выбирать точку зрения, часто отражающую интересы западных государств.

«Русскоязычные источники составляют менее 1% от обучающих данных», — отметил Оселедец.

Генеральный директор агентства «Социальные Сети» Денис Терехов сообщил, что тексты, созданные людьми, в скором времени станут редкостью. По его мнению, около 80% интернет-материалов на сегодняшний день — это рерайты, с которыми лучше справляются машины

Технический директор Цземянь и Цайляньшэ Финтех Ко, Чжоу Е из Объединенной Шанхайской медиагруппы, ранее отметил значительные масштабы автоматизации в китайских медиа. Он сообщил, что если журналисты создают около 800 статей в сутки, то искусственный интеллект способен производить свыше 4 тыс. таких материалов за этот же период.

«Мы должны понимать, какова наша роль в современной экосистеме. Какие-то проблемы могут исчезнуть очень быстро, если мы будем использовать лингвистические модели вместо того, чтобы приниматься за эти проблемы вручную», — отметил Е.

Терехов уверен, что редакция будущего должна представлять собой пространство, где сотрудники смогут получать удовольствие от работы в журналистике, а роль по созданию и распространению информации и смыслов будет передана искусственному интеллекту.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко признался, что запретил пользоваться своему ребенку ИИ во время учебы.