Заявление о наращивании производства до 400 тысяч единиц, прозвучавшее в отчетах АвтоВАЗа, вызвало скептическую реакцию у отраслевых аналитиков. Специалисты указывают на фундаментальное противоречие: чтобы выйти на такие объемы, заводу необходимо решить кадровый и логистический кризис, который сам же и констатировал как причину прошлогоднего спада, пишет ufocar .

Цифра в 400 тысяч выглядит скорее как желаемый KPI для отчетности перед акционерами, чем как реалистичный прогноз, заявляет независимый автомобильный эксперт Дмитрий Озеров. В 2024 году завод выдал 526 тысяч машин, но это был пик на старых мощностях и с импортными комплектующими. Сегодняшняя реальность — это перманентная адаптация к новым, часто менее технологичным, поставщикам. Увеличить выпуск в таких условиях на 23% за год — задача из разряда фантастики, отметил он.

Особые сомнения вызывает синхронизация запуска нового кроссовера LADA Azimut с общим ростом производительности. Источники в смежных отраслях сообщают, что подготовка к конвейеру идет с отставанием от графика, а ключевой поставщик панелей кузова сталкивается с дефицитом квалифицированных сварщиков. Это создает риски для всей цепочки: срыв сроков по «Азимуту» может привести к простою обновленных линий по сборке Vesta, на которые перебрасываются ресурсы.

При этом дилеры подтверждают, что спрос на автомобили LADA по-прежнему стабильно превышает предложение, формируя многомесячные очереди. Парадокс заключается в том, что для завода эта ситуация выгодна, так как снимает необходимость в агрессивном маркетинге и позволяет держать цены. Таким образом, реальной экономической мотивации для резкого наращивания выпуска, сопряженного с колоссальными издержками, у предприятия может и не быть. План в 400 тысяч автомобилей все больше выглядит как политический маневр, а не как производственная необходимость.

