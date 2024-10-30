Эксперты ВШЭ обсудили проблемы повышения рождаемости в России

Старший научный сотрудник международной лаборатории по изучению населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова в своем докладе «База показателей рождаемости россиянок — новый инструмент изучения когортной рождаемости в России» заявила, что откладывание рождения первого ребенка на более поздний срок и увеличение доли бездетных женщин могут быть частично компенсированы ростом рождаемости во втором и последующих родах, передает РБК.

По мнению авторов, это обстоятельство делает актуальным для социальной политики вопрос о необходимости поддержки семей в рождении вторых и третьих детей, а также о том, следует ли мотивировать женщин к рождению детей в более подходящем возрасте, до 30 лет.

Согласно данным ВШЭ, в 2022 году средний возраст матерей, родивших первенца, составил 26,06 года. Для сравнения: в 2012 году он был чуть ниже 25 лет, а в 2000 году — 23,56 года.

Ранее в России выступили с инициативой отправлять женщин на удаленную работу для повышения рождаемости. С такой инициативой выступило движение «Ветераны России», которое уже направило обращения в Государственную думу РФ, Совет Федерации и Администрацию президента РФ.

Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что удаленные работницы чаще становятся матерями, поскольку работодатели часто отдают предпочтение сотрудникам без маленьких детей.