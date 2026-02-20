Эксплуатация пятачков: ярославское антикафе уличили в нарушении трудового кодекса для свиней

Ярославское антикафе «Я Мини-Пиг» попало в поле зрения контролирующих органов из-за ненадлежащих условий содержания своих главных звезд. Об этом сообщает «МК».

Межрегиональное Управление Россельхознадзора вынесло заведению предостережение после жалобы местной жительницы на чрезмерную эксплуатацию животных.

В ходе проверки инспекторы зафиксировали, что свиньи работали без возможности уединиться и отдохнуть от посетителей. Согласно действующим нормативам, контакт животных с людьми не должен превышать трех часов в день, а график работы — не более четырех суток подряд. Кроме того, владелец обязан предоставить питомцам специальные укрытия, где они могут скрыться от тактильного внимания гостей, однако таких зон в кафе не оказалось.

Несмотря на наличие ветеринарных паспортов, чипов и всех необходимых прививок, включая вакцинацию против чумы, в заведении отсутствовали ветеринарные сопроводительные сертификаты. Это является прямым нарушением приказа Минсельхоза России. Сейчас владельцу бизнеса предстоит в сжатые сроки оборудовать домики для отдыха поросят и пересмотреть график их «работы». Ведомство настаивает на введении второй смены животных, чтобы обеспечить питомцам полноценное восстановление.

