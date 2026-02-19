Голубиная контрацепция: Краков начнет кормить птиц противозачаточной кукурузой

В польском Кракове начинается пилотный проект по гуманному контролю над популяцией городских голубей. Об этом сообщает «Газета.ру»

Вместо радикальных мер власти решили пойти на необычный шаг: птиц будут кормить кукурузой, обработанной контрацептивным препаратом. В районах с наибольшим скоплением голубей установят специальные кормушки. Кукуруза с контрацептивом будет подаваться птицам ежедневно. По словам уполномоченной по защите прав животных Кракова Сабины Янечко, результат будет заметен не сразу, но метод безопасен для других животных и людей.

Представитель фонда Dzikusy Salamandry Пшемыслав Баран подтвердил, что переизбыток голубей ведет к распространению инфекций, истощению и снижению иммунитета птиц. Цель проекта — не уничтожение, а оздоровление популяции и решение проблем, связанных с болезнями и нехваткой корма.

Российский орнитолог Евгений Коблик из зоомузея МГУ поддерживает идею снижения численности голубей. Он призывает россиян не кормить птиц и избегать контакта, так как они являются переносчиками опасных заболеваний, таких как орнитоз и птичий грипп.

