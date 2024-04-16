Экспорт продукции АПК расширяется в Московской области

В Подмосковье расширяется экспорт продукции АПК, взаимодействие с крупными логистическими компаниями в этих целях осуществляет Центр агропромышленного развития региона. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня важное направление развития российского экспорта — страны Африки. Это для нас новая и перспективная ниша, однако товаропроизводители высококачественной продукции часто сталкиваются с определенными сложностями при доставке и транспортировке товаров в этот регион», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, чтобы минимизировать эти проблемы и определить наиболее удобные и выгодные условия для организации товарного экспорта специалисты центра каждую неделю проводят встречи с крупными компаниями. Так, например, на прошлой неделе состоялись встречи с представителем турецкой логистической компании «ARKAS» в России и российской логистической компании «FESCO».

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