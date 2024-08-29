Экспорт зерна из Подмосковья за рубеж вырос более чем в шесть раз

Подмосковье более чем в шесть раз нарастило экспорт зерновых культур, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К середине августа данный показатель составил почти девяносто три тысячи тонн. Ключевыми направлениями поставок являются страны Закавказья и Ближнего Востока. Туда направили больше половины от общего объема продукции.

В страны Азии было поставлено свыше сорока процентов, в Восточную Европу — 6,9 процента, в Юго-Восточную Азию — 1,3 процента, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Наиболее значимый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овес. Экспорт пшеницы увеличился в десять раз», — отметил глава областного Минсельхозпрода.

Также в десять раз увеличился экспорт кукурузы, в 6,6 раза — ячменя. Экспорт овса вырос на 135 процентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в Подмосковье мерах поддержки фермеров.