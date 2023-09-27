Экспортеры из Подмосковья могут принять участие в реверсной бизнес-миссии

Компании из Подмосковья смогут принять участие в международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Белоруссии на территории России. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что мероприятие пройдет в середине октября в Красногорске. В нем примут участие пять белорусских компаний-импортеров: РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», ООО «ГидраЭлектроСвет», онлайн-гипермаркет 21vek.by, «Соседи» и ООО «Паритетэкспо». В рамках встречи пройдут переговоры с потенциальными покупателями российской продукции. Зарегистрироваться можно здесь.

Отметим, что бизнес-миссию организовал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд ВЭД).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.