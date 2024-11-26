Экстрасенс Ахметжанова дала прогноз для россиян до конца 2026 года

Эзотерические взгляды на грядущие годы все чаще становятся предметом обсуждений. Финалистка одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, что на самом деле сулит человечеству 2025–2026 годы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, следующие два года являются временем великого перехода. Век назад происходил такой же цикл, который сейчас завершается. В те времена также были войны, глобальные изменения в природе: засухи, наводнения, что ознаменовало конец одной эпохи и начало новой.

Экстрасенс считает, что Россия снова стоит на пороге серьезных перемен.

По ее мнению, начинается новый цикл, то есть переход из одного периода в другой — в эпоху изобилия. В целом год Змеи символизирует достаток, однако Земля в данный период станет забирать свое. Это может проявляться в засухах, наводнениях или других природных явлениях.

Ранее она назвала сроки новой пандемии.