Экстрасенс Панина предсказала судьбу Павлу Дурову после 40 лет

По словам экстрасенса Аделины Паниной, сорокалетие является важным рубежом, и основатель Telegram Павел Дуров, отмечающий сегодня день рождения, подходит к данному рубежу не в лучшей форме, тем не менее все испытания пойдут ему на пользу. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что бизнесмен сам сможет отпустить собственные иллюзии, несмотря на то что это будет для него и не так просто, и начнет строить жизнь в реальном мире. В большинстве случаев это будет стройка с нуля.

По мнению провидицы, в течение следующих двух лет их пути с братом разойдутся, каждый пойдет своей дорогой. Павел станет основателем еще одного бизнес-проекта, однако былого успеха он иметь уже не будет. Его проблемы с правосудием во Франции разрешатся, в тюрьму он не сядет, тем не менее репутационных потерь избежать не удастся.

Она отметила, что в личной жизни также произойдут глобальные перемены. Ни с матерью своих детей, ни с нынешней подругой он не останется, однако в течение следующих трех лет у него появится возможность построить отношения с девушкой моложе себя. Тем не менее в Россию Дуров не вернется.

Ранее сообщалось, что сотрудничество Дурова с французским следствием спровоцировало запросы из разных стран.