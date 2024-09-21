Le Figaro: сотрудничество Дурова с французским следствием спровоцировало запросы из разных стран

Согласие российского предпринимателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием во Франции стало триггером для появления запросов на получение информации сразу из нескольких других мировых держав, пишет французская Le Figaro.

В числе первых, приславших соответствующие документы, значатся США, Южная Корея и Бельгия. Причем Вашингтон настаивает якобы на немедленном допросе Дурова американскими следователями.

«Сотрудничество Дурова уже начало приносить свои плоды всем странам-участникам Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст)», — приводится в материале издания.

Ранее стало известно, что Франция отказалась передать России материалы по делу Дурова. Как рассказал российский посол в Париже Алексей Мешков, российская сторона неоднократно направляла соответствующие запросы. Однако Франция рассматривает вопрос о Дурове как связанный с отношениями государства с ее гражданином.