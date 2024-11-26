Экстрасенс Райская пояснила, почему нельзя выносить мусор ночью

По словам экстрасенса Инги Райской, вынос мусора из дома предполагает разрыв энергетической связи с каким-либо продуктом, который принадлежит семье. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что аналогичные действия следует совершать при дневном свете, когда солнечная энергия защищает от негативных воздействий. А в темное время суток увеличивается риск того, что темные силы смогут использовать оставленную вами энергию во вред.

По мнению ясновидящей, также при желании кем-то навести порчу будет использоваться именно ночь, а с мусором порчи наводятся на безденежье.

Ранее она назвала причину побега кота Ларри от Зеленского.