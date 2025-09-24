Экстремал на моноколесе устроил опасные гонки с машинами на шоссе в Подмосковье

Мужчину на моноколесе заметили водители на Минском шоссе в Мособласти. Ездок уверенно промчался в потоке машин и обогнал их, развивая скорость около 70 км/ч. Юрист Александр Невзоров в комментарии для REGIONS пояснил , что это грубое нарушение, которое может привести к штрафу или уголовной статье.

Ролик, вызвавший шквал обсуждений, — не просто запись рискованного трюка, а пример серьезного правонарушения. Как пояснил юрист, моноколеса, гироскутеры и электросамокаты законодательно отнесены к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Для них установлено четкое ограничение: максимальная конструкционная скорость не должна превышать 60 км/ч.

Кроме того, по словам эксперта, выезд на любом СИМ на автомагистрали, к которым относится и Минское шоссе, категорически запрещен. Эти дороги предназначены для высокоскоростного автомобильного трафика, где появление человека на компактном и неустойчивом устройстве создает прямую угрозу для всех.

Нарушителя, по оценке юриста, ждет не только административный штраф за езду в неположенном месте. В случае ДТП с тяжкими последствиями вина может быть переквалифицирована на уголовную статью.

