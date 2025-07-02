Медведь стал звездой соцсетей из-за опасной игры людей
Ямальцы прикормили бурого медведя, несмотря на риски
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На трассе между Надымом и Пангодами появился бурый медведь, ставший невольной знаменитостью из-за рискующих прохожих. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Местные жители на ролике обрадовались встрече с медведем. Они стали активно подкармливать хищника, хотя делать это опасно. Игру любители риска позже опубликовали в соцсетях.
Служба по охране биоресурсов ЯНАО предупредила, что такая попытка подружиться с медведем может кончиться плачевно. Напомнили про недавний трагический случай на Сахалине. Там медведь, привыкший к людям, напал на двух мужчин, один скончался по пути в больницу. Хищника пришлось ликвидировать.
Ямальские экологи пытаются предотвратить повторение трагедии и предостерегают от любых контактов с медведями. Ведь если легкодоступная еда заканчивается, то дикие звери часто нападают на людей.
Ранее сообщалось, что Запашный назвал ошибку директора парка «Тайган», на которого напал прирученный лев.