Экстрим-шоу против законов физики: Русский Халк преподал детям в Люберцах урок железной воли

В люберецкой СШОР 12 февраля вместо привычного звона штанг раздавался треск разрываемого металла. Как сообщает REGIONS , воспитанники спортивной школы стали зрителями и участниками мотивационной тренировки, которую провел человек, чье имя уже стало синонимом нечеловеческой силы.

Многократный рекордсмен мира, заместитель президента Федерации силового экстрима России и сотрудник люберецкой спортшколы Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», вместе с актером, певцом и фитнес-тренером Андреем Сухиным устроил настоящий праздник железной воли.

Впрочем, началось все без спецэффектов. Агаджанян вышел к детям без сковородок и шпилек — с обычной, почти отеческой речью. Пожелание было простым и жестким: не отступать перед трудностями и всегда идти только вперед. Затем — разминка на все группы мышц, которую Халк провел с педантичностью человека, привыкшего выжимать из тела максимум. Андрей Сухин добавил блок упражнений с собственным весом и, словно этого было мало, зарядил зал патриотической песней «Русский характер».

Но главное действо началось позже. Силовое шоу включило весь арсенал циркового экстрима: грелки лопались от внутреннего давления, стальная шпилька с хрустом пошла спиралью, сковородка скрутилась в рогалик. Отдельный номер — палка, которую с размаху разбили о плечо Сухина. Ассистент принял удар без тени гримасы.

Коронный трюк, как и полагается, приберегли на десерт. Пока «Русский Халк» надувал медицинскую грелку легкими, на его грудной клетке стоял ассистент. Давление росло, резина натягивалась до прозрачности — и в финале лопнула с выстрелом. Этот номер, как шепнули организаторы, значится в неофициальной табели о рангах как рекорд России по сценическому экстриму.

Воспитанники СШОР, привыкшие к дисциплине и преодолению, в эти минуты забыли о субординации. Овации были искренними. Еще бы: одно дело — слышать о силе духа на классном часе, и совсем другое — видеть, как сталь завивается в штопор, а человеческое тело выдерживает нагрузки, не предусмотренные биологией.

Организаторы уверены, что увиденное поможет замотивировать детей на увлечение спортом и достижение личных рекордов.

