Грелки в клочья, шпильки в узлы: Русский Халк сломает физику в прямом эфире

Прямой эфир с элементами шоу и образовательной программы состоится в подмосковных Люберцах, пишет REGIONS . Многократный рекордсмен мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, проведет мастер-класс в рамках телепроекта «Главное в Подмосковье» на канале «360°».

Мероприятие, запланированное на 23 января в фитнес-клубе RE: fit, станет первым в своем роде отечественным опытом демонстрации подготовки к силовым трюкам в режиме реального времени.

С практической точки зрения, подобный формат сочетает зрелищность с просветительской функцией. Агаджанян планирует не только продемонстрировать уникальные номера, такие как ломание стальных шпилек и разрыв грелок под давлением, но и раскрыть методики подготовки, психологические аспекты преодоления боли и принципы мотивации. Это предоставляет зрителям возможность за внешним эффектом увидеть годы тренировок, дисциплины и работы над телом, что может служить дополнительным стимулом для занятий спортом, пусть и в менее экстремальных формах.

Мероприятие, маркированное возрастным ограничением 12+, также поднимает вопрос популяризации нишевых спортивных дисциплин через медиа. Шоу в Люберцах — это не просто демонстрация физической силы, а стратегически выверенный шаг по продвижению силового экстрима как зрелищного и требующего высочайшего мастерства вида деятельности.

