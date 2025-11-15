Экзамены при замене просроченных прав не требуются

Пресс-служба МВД России сообщила, что национальные водительские удостоверения, срок действия которых закончился в период с 1 января по 31 декабря 2023 года и был автоматически продлен, утратят силу в 2026 году. Ведомство напомнило порядок их замены. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно действующим правилам, выдача нового водительского удостоверения взамен ранее выданного проводится без экзаменов. Для оформления требуется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также медицинское заключение о наличии либо отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. При наличии старое удостоверение предъявляется вместе с основным пакетом документов.

МВД подчеркнуло, что действующая процедура основана на правилах проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением правительства от 24 октября 2014 года. Порядок не изменялся.

