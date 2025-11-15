Экзамены при замене просроченных прав не требуются
МВД: медзаключение остается обязательным при оформлении новых прав
Фото: [Фото: REGIONS/Антонина Гареева]
Пресс-служба МВД России сообщила, что национальные водительские удостоверения, срок действия которых закончился в период с 1 января по 31 декабря 2023 года и был автоматически продлен, утратят силу в 2026 году. Ведомство напомнило порядок их замены. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующим правилам, выдача нового водительского удостоверения взамен ранее выданного проводится без экзаменов. Для оформления требуется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также медицинское заключение о наличии либо отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. При наличии старое удостоверение предъявляется вместе с основным пакетом документов.
МВД подчеркнуло, что действующая процедура основана на правилах проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением правительства от 24 октября 2014 года. Порядок не изменялся.
