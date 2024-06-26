Экзотическая красная змея три дня «изучала» Ноябрьск

Ярко-красная полосатая змея три дня гуляла сама по себе. Ползучая сбежала из террариума и потерялась, хозяева уже думали, что не найдут питомца живым. Однако пресмыкающееся заметили во дворе жилого дома на ул. Высоцкого. Сообщения об этом распространили, и вскоре змея воссоединилась с хозяевами.

Змея оказалась вовсе не опасной, несмотря на предупреждающий окрас. Это красивая, синалойская королевская змея, также известная как молочная синалойская змея. Ужеообразная, совершенно неядовитая. Вдобавок ко всему способна быть очень ручной. Если бы змея скрывалась и дальше, то, вероятно, ей бы не удалось выжить на воле.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе экзотический зверинец спас целые семьи и десятки животных от ВСУ.