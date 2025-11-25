Экзотический сувенир стал причиной задержания россиянина в уфимском аэропорту

В аэропорту Уфы сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного ввоза экзотического животного деривата. Гражданин России, вернувшийся из отпуска во Вьетнаме, был задержан при прохождении таможенного контроля по «зеленому коридору», предназначенному для лиц, не имеющих товаров, подлежащих декларированию.

При досмотре багажа путешественника инспекторы обнаружили необычный предмет — высушенную голову крокодила. Как выяснилось, у мужчины отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие законность покупки и разрешающие ввоз данного объекта на территорию РФ. Сам задержанный пояснил, что не был осведомлен о необходимости декларировать подобные товары.

Экзотический трофей был немедленно изъят и направлен на специальную экспертизу. Специалистам предстоит установить, не принадлежит ли рептилия к видам, находящимся под международной охраной.

«По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение», — прокомментировал исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Аэропорт Уфа» Константин Архиреев.

