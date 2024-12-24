Киев поддерживает идею о том, чтобы государства Европейского союза уменьшили финансовую помощь украинским беженцам в качестве инструмента возврата их на родину. Об этом сообщило испанское издание El País.

В результате конфликта миллионы людей были вынуждены покинуть свою страну. Как указывает газета, от 6 до 10 млн все еще остаются за пределами Украины, и правительство стремится к их возвращению, учитывая серьезные демографические проблемы.

Киев рассматривает различные варианты решения этой ситуации. В частности, он призывает государства ЕС сократить поддержку беженцев и ограничить доступ к консульским услугам для мужчин призывного возраста.

Согласно статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года Украину покинули почти 10 млн человек.

Германия и Польша являются ведущими странами по приему украинских беженцев в ЕС, где в настоящее время проживают около 2,3 млн граждан Украины, которые переехали после начала военных действий и получили специальный статус.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявляла, что Зеленский направит депортированных из Финляндии украинцев на фронт.