Электрический или бензиновый: дачник рассказал, какой триммер прослужит дольше

За последние годы дачные участки заметно изменились: вместо бескрайних огородов и зарослей все чаще появляются ухоженные лужайки и продуманные зоны отдыха. Владельцы внимательно подходят к выбору техники, стараясь найти баланс между ценой, удобством и долговечностью. О том, как выбрать газонокосилку и триммер для загородного участка, REGIONS рассказал дачник с 15-летним стажем Сергей Мосолов.

Как выбрать газонокосилку

Эксперт посоветовал начинать с площади участка и типа травы. Если газон перед домом относительно ровный, колесная газонокосилка справится лучше любого универсального инструмента. Для участков до 6 соток подойдут электрические или аккумуляторные модели, для больших лужаек логичен бензиновый вариант.

Мосолов подчеркнул, что чем шире нож, тем меньше времени уйдет на стрижку, и это особенно важно для занятых дачников. Он также обратил внимание на высоту скашивания и количество ступеней регулировки: когда есть несколько уровней, проще подстроить газон под разную погоду и интенсивность роста травы.

Для дачников среднего возраста и старше критичны вес и удобство рукоятки. По словам эксперта, многие европейские бренды выигрывают по качеству металла корпуса, а недорогие азиатские модели берут ценой и доступностью запчастей — здесь каждый выбирает по бюджету.

Как выбрать триммер

По словам эксперта, триммер — это инструмент для всего «некрасивого» рельефа, куда не доезжает газонокосилка. Если вокруг много деревьев, бордюров и неровностей, без триммера аккуратной картинки не получится.

Для редких выездов на дачу Мосолов посоветовал легкий электрический или аккумуляторный триммер. Бензиновый вариант уместен там, где трава грубая, есть бурьян и нужно косить вдоль канав или на больших площадях.

Эксперт перечислил важные критерии комфорта: наличие ремня, форма штанги, уровень вибрации и шума. Он также отметил, что удобно, когда в комплекте есть и леска, и нож — так один инструмент закрывает сразу несколько задач.

По странам производства Мосолов рекомендовал смотреть не столько на «Европу против Китая», сколько на наличие сервисных центров и запчастей в регионе проживания. Тогда и газонокосилка, и триммер будут много лет поддерживать дачу опрятной, а работа в саду останется приятным делом, а не тяжелой обязанностью.

