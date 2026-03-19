Земля-кормилица услышит: подмосковные огородники поделились заговорами на томаты и огурцы

У каждого огородника есть свои секреты, помогающие вырастить крепкие и плодовитые растения. Одни сверяются с лунным календарем, другие доверяют народным приметам, третьи обращаются за помощью к высшим силам. В преддверии посадочного сезона жители Дубны поделились с REGIONS молитвами и заговорами, которые, по их убеждению, обеспечивают щедрый урожай.

К кому обращаться за урожаем

Традиционно верующие огородники просят о хорошем урожае у нескольких святых. Среди них — Иисус Христос с молитвой «Отче наш», Пресвятая Богородица перед иконой «Спорительница хлебов», апостол Лука, святые Борис и Глеб, святой царь Константин, святые Иоаким и Анна, а также Ефим Великий.

Молитва на урожай помидоров

Тем, кто хочет вырастить вкусные, сочные и обильные томаты, дачники рекомендуют перед посадкой обратиться к земле с такими словами: «Мать-земля! Прошу тебя, дай моим росткам силу и мощь! Пусть они будут крепкими и выносливыми, плодовитыми и щедрыми! Пусть их солнце не сожжет, ветер не иссушит, дождик стороной не обойдет! Аминь».

Разговор с высшими силами должен продолжаться и во время посадки каждого растения. Делать это рекомендуется бережно, сопровождая действия такими словами: «Росток мал, да удал. Расти, томат, землице будь рад. Я тебя, куст, ращу, хороший урожай получить хочу».

Заговор на урожай огурцов

Перед посадкой огурцов растения советуют опрыскать святой водой. Уже в процессе высадки в грунт следует произнести: «Расти, огурец, крепкий молодец. Как звезд на небе у Бога, так и на кусте плодов будет много. Не возьмет тебя тля, не поест тебя ржа, мучнистая роса. Слово мое крепко, дело мое лепко, тому и быть так!».

Дачница из Дубны Татьяна Диденко поделилась, что использует эти слова уже около двадцати лет. По ее словам, только молитва, конечно, не гарантирует урожая, но в сочетании с правильным уходом, своевременным поливом и любовью к земле результат действительно радует. Соседи часто спрашивают о секрете, а секрет, возможно, именно в тихом слове, сказанном с верой.

Почему это работает: мнение психолога

Специалисты отмечают, что подобные ритуалы выполняют важную психологическую функцию. Психолог Анна Рожкова объяснила, что когда человек совершает осмысленное действие — молитву, заговор или просто обращается к растению с добрым словом — он чувствует себя увереннее и спокойнее. Это состояние внутренней гармонии переносится и на уход: человек становится внимательнее, терпеливее и последовательнее. Как следствие, результат оказывается лучше.

