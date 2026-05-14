Электрический монстр и бензиновый зверь: BMW готовит две версии нового M3

Баварский автогигант BMW готовит двойной удар для поклонников скоростных седанов, передает Авто Mail . Вслед за презентацией нового электроседана i3 компания анонсировала сразу две высокопроизводительные версии: электрический iM3 и классический M3 с двигателем внутреннего сгорания. Оба прототипа уже засветились на легендарной трассе Нюрбургринг в плотном камуфляже. Но даже сквозь маскировку проглядывают детали, способные разжечь аппетит любого автолюбителя.

Электрическое будущее и бензиновое прошлое встретятся на одном поле. BMW, известная своими «заряженными» седанами M-серии, решила не выбирать между традицией и инновацией. Компания сделает и то, и другое.

Портал carbuzz.com со ссылкой на источники в BMW сообщает: мощные версии появятся в 2027 году. Причем одновременно. Один — полностью электрический, второй — с классическим мотором.

Что скрывает камуфляж: фотошпионы заметили главное

Прототипы, замеченные на Нюрбургринге, дают пищу для размышлений. Оба автомобиля закутаны в плотную маскировочную пленку. Но внимательные наблюдатели разглядели главное:

Увеличенные бамперы, расширенные колесные арки

Электрический iM3 визуально шире стандартного i3

Бензиновый прототип имеет вырез в капоте — косвенный признак наличия ДВС

Четыре выхлопные трубы сзади не оставляют сомнений: это классический M3

Интересно, что бензиновая версия спереди оформлена в стиле i3. А вот сбоку и сзади — совсем другая история.

Звуковая загадка: V6 или V8?

Журналисты издания обратили внимание на необычное звучание бензинового M3. Изначально предполагалось, что седан получит двигатель V6. Однако звук, который издавал прототип на трассе, указывает на нечто большее. Судя по всему, под капотом может скрываться V8. Если это подтвердится, BMW сделает своим поклонникам королевский подарок.

Электрическая мощь: 1300 сил, но не для всех

Задолго до официальной презентации i3 BMW тестировала прототипы с четырьмя электродвигателями. Представители компании намекали, что совокупная отдача этих агрегатов может достигать 1300 лошадиных сил.

Однако серийный iM3, вероятно, получит скромнее показатели — около 700 л.с. Причина — техническая. В компании признали, что адаптировать систему управления автомобилем под 1300-сильные моторы оказалось слишком сложно.

Еще один интересный нюанс: электрический iM3 получит систему имитации переключения передач. То есть водитель будет ощущать знакомые рывки и звуки, даже если под капотом — тишина и батареи.

Кто кого: сравнение неизбежно

Ожидается, что бензиновый M3 будет менее мощным, чем электрический собрат. Но у классической версии есть козырь: она легче. Электрическому iM3 придется таскать на себе тяжелые аккумуляторы. Поэтому в плане динамики оба автомобиля, как предполагают эксперты, окажутся примерно сопоставимыми.

Что в итоге получит покупатель — решать в BMW. А пока фанаты марки могут только гадать, какая из двух «заряженных» версий окажется быстрее на прямой, управляемее в поворотах и громче (в хорошем смысле) на старте. Но ясно одно: 2027 год для любителей скорости обещает быть жарким.

