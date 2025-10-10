Электронная ловушка: повестка на портале госуслуг закрывает границу тысячам россиян

Тысячи граждан России столкнулись с внезапным запретом на выезд за границу после получения утренних уведомлений через портал «Госуслуги», сообщил портал Postnews со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Ограничение на пересечение границы вступает в силу автоматически сразу после внесения имени призывника в соответствующий реестр.

По информации источника, уведомления о необходимости явки в военкомат приходят пользователям портала государственных услуг примерно в шесть часов утра. Снять введенные ограничения можно только после личного визита в военный комиссариат и решения вопроса с повесткой.

При игнорировании электронной повестки в течение 27 дней вступают в силу дополнительные санкции, включая запрет на управление транспортными средствами, регистрацию индивидуального предпринимательства, совершение сделок с недвижимым имуществом, а также отказ в выдаче кредитов.

Накануне Генеральный штаб ВС РФ подтвердил, что осенний призыв 2025 года будет проводиться с использованием системы электронных повесток, а в Москве, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл от рассылки бумажных повесток полностью отказались.

Ранее рэпер Macan (Андрей Косолапов) сообщил, что собирается отправиться в армию.