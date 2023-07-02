Электронную очередь запустят на пункте пропуска на границе РФ с Эстонией

Как проинформировал в соцсетях губернатор граничащей с прибалтийской страной Псковской области Михаил Ведерников, система электронной очереди будет введена на автомобильном пункте пропуска «Куничина гора» в пилотном режиме.

Глава региона подчеркнул, что сделано это будет именно на указанном пункте пропуска неспроста. Именно на данном участке российско-эстонской границы периодически образуются «многокилометровые очереди».

«Пункт пропуска «Куничина гора» на российско-эстонской границе станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди», — написал он.

Кроме того, как отметил Ведерников, вводимая российскими властями мера не только сделает процесс пересечения границы максимально оперативным, но и поможет попутно решить вопросы экологии и безопасности на дорогах.

Ранее стало известно, что Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение между государствами, прерванное полтора года назад. В субботу, 1 июля, первый самолет на Остров свободы вылетел из московского аэропорта Шереметьево