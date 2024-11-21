Елена Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом в Подмосковье

Блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой двухэтажный загородный дом в Истре, который находится в «Миллениум Парке». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ее адвоката.

По данным издания, стороны уже подписали предварительный договор купли-продажи. Площадь коттеджа составляет 1,7 тысячи квадратных метров, его продают за 750 миллионов рублей. Адвокат уточнила, что имущества Блиновской хватит на то, чтобы погасить долг в размере почти 1,5 миллиарда рублей.

Ранее юрист Глеб Подъяблонский пояснил, что означает для Блиновской статус банкрота. По его словам, с момента постановления суда право собственности на все имущество блогера перейдет конкурсному управляющему, который станет его реализовывать, то есть все распродавать и возвращать вырученные деньги всем, пред кем у Блиновской имеются долговые обязательства.