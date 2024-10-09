Елена Майер ушла с поста директора депкультуры Тюменской области

Глава региона Александр Моор объявил о сложении полномочий директора департамента культуры Елены Майер. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Стало известно, что Елена Майер покинула должность директора департамента культуры Тюменской области. Она возглавляла ведомство с января 2019 года.

За время работы Майер разработала эффективную стратегию по созданию единого социокультурного пространства в регионе. Под ее руководством в муниципалитетах открывались новые Дома культуры, библиотеки, концертные залы и кинотеатры. В общем, директор ведомства справилась с поставленными задачами на высшем уровне.

Елена Майер проработала на посту директора департамента культуры Тюменской области 5,5 лет. Причины ухода с должности пока не сообщаются, как и имя нового руководителя. Сегодня ее последний рабочий день в органах исполнительной власти Тюменской области.

На своей странице губернатор региона опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Еленой Майер, которая держит в руках букет цветов и официальный документ.

Ранее политолог Минченко предрек отставку трех российских губернаторов.