Политолог Минченко предрек отставку трех российских губернаторов

Главы как минимум трех регионов России могут уйти в отставку в 2025 году. Такой прогноз URA.RU предоставил политолог Евгений Минченко.

Эксперты полагают, что в 2025 году пройдут непростые выборы из-за ряда интриг в ряде выборных регионов. Речь про образ, внутриэлитные конфликты и политические недопонимания внутри разных структур. Особенно непростые позиции сейчас у трех губернаторов. По мнению Евгения Минченко, особенно шаткие позиции сейчас у глав Дагестана, Тывы и Хакасии. Именно в следующем году этих управленцев могут отправить в отставку.

«Конечно, уберут несколько человек (досрочно). Сейчас наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут "принести в жертву" в любой момент», — полагает политолог.

Эксперт отметил, что проведут чистки и массу опросов перед выборами в Госдуму в 2026 году.

Ранее сообщалось, что глава Ингушетии распустил региональное правительство.