Елец и Смоленск сорвали джекпот: что дадут городам миллионы на молодежь

Росмолодежь объявила победителей всероссийского конкурса «Время молодых» на 2026 год. Город Елец в Липецкой области удостоен титула «Город молодежи — 2026». Город Смоленск получил статус «Молодежная столица России — 2026», сообщает REGIONS .

Победа в конкурсе предусматривает предоставление городам государственной поддержки, включая финансовые ресурсы для реализации и развития молодежных инициатив. В течение 2026 года в Ельце планируется усиленная работа по информированию молодого поколения о существующих возможностях. Смоленск, в свою очередь, должен стать центральной площадкой для привлечения молодежи со всей страны и создания новых условий для ее развития.

Отмечается, что на результаты голосования, важные для перспектив Центрального федерального округа, значительное влияние оказали жители Московской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды победителям премии «Мы рядом. Доброе дело».