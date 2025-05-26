Макрону предложили обратиться в фонд помощи жертвам домашнего насилия после видео с пощечиной

Видео, на котором президента Франции Эммануэля Макрона ударяет по лицу его жена Брижит, быстро распространилось в интернете и вызвало волну обсуждений.

Многие пользователи восприняли ролик как шутку или случайный инцидент, однако среди комментариев начали появляться призывы к Макрону обратиться к службам помощи жертвам домашнего насилия.

«Эммануэль, если вы стали жертвой домашнего насилия, позвоните по номеру 3919. Не оставайтесь один, это слишком серьезно!» — написал один из пользователей.

Конфликт между Макроном и его супругой произошел прямо во время прибытия пары во Вьетнам. Камеры зафиксировали скандальный момент после того, как дверь воздушного судна открылась — на кадрах видно, как Брижит ударяет французского лидера ладонью по лицу, после чего супруги как ни в чем не бывали спускаются по трапу вниз.

При этом жена президента Франции даже не стала держать его за руку при спуске. Журналистам французской радиостанции BFM удалось связаться с Елисейским дворцом для получения комментариев.

До подтверждения подлинности видео в резиденции Макрона опровергли его достоверность, предположив, что ролик мог быть создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и распространялся, в том числе, пророссийскими аккаунтами.

В тоже время Макрон опубликовал в своих социальных сетях видео своего прибытия в Ханой. Однако на странице в соцсети французского президента инцидент с пощечиной отсутствует.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина показать желание завершить конфликт мирным способом.