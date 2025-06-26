Цены на элитную недвижимость в России бьют рекорды

Российский рынок недвижимости демонстрирует парадоксальную динамику: пока массовый сегмент растет умеренными темпами, элитное жилье за три месяца 2025 года подорожало на 40%. Эксперт Якоб Якубович объяснил в беседе с RuNews24.ru, почему сложилась такая тенденция.

Квадратный метр в премиальном классе теперь стоит в среднем 505 тыс. рублей, а в Москве цифры и вовсе зашкаливают — 2,07 млн рублей за метр. Как пояснил эксперт, основные драйверы роста сейчас — это дефицит предложения, дорогая земля и бегство капитала в недвижимость. Состоятельные покупатели, особенно мигранты из других регионов и стран, видят в элитных квартирах «тихую гавань» от экономических бурь.

Но за ростом скрываются риски. Стоимость строительства взлетела из-за импортных материалов и рабочей силы. Застройщики закладывают в цену валютные риски, а эксклюзивная инфраструктура (private banking, бассейны) делает проекты еще дороже.

«С учетом текущих экономических условий, резко подорожавшие квартиры могут столкнуться со стагнацией, особенно в элитном сегменте. Рынок строительства также стагнирует, что связано с удорожанием рабочей силы и ограничениями доступа к кредитному финансированию», — заметил эксперт.

Пока же разрыв между регионами лишь растет: если в ЦФО метр стоит 288 тыс. рублей, то в СКФО — всего 99 тыс. Для большинства россиян даже улучшенное жилье (200 тыс./м²) остается недостижимой мечтой — цены растут быстрее доходов.

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