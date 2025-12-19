«Елка с адреналином»: новогодняя ель в подмосковной больнице удивила пациентов нестандартным декором

Персонал частной клиники в Балашихе подошел к новогоднему декору с профессиональным креативом, заменив стандартные шары и гирлянды на медицинские атрибуты. Их елка, украшенная ультразвуковыми снимками и упаковками лекарств, вызвала оживленную дискуссию в Сети. Об этом сообщает REGIONS.

Идея создать тематическое украшение родилась у сотрудников медучреждения. В ход пошли предметы, которые обычно ассоциируются с рабочими буднями, а не с праздником: прозрачные тюбики с гелем для УЗИ, блистеры с препаратами и даже снимки внутренних органов. Центральным элементом композиции стали ампулы с адреналином — символом скорости и решительных действий в медицине.

Такая инсталляция разделила мнения. Одни пользователи сочли подход остроумным и соответствующим духу коллектива, другие — излишне мрачным и нетрадиционным для символа семейного праздника.

Подобные профессиональные елки — не редкость в мире. Пожарные собирают их из огнетушителей, библиотекари — из книг, а в театрах используют элементы реквизита. Для врачей балашихинской клиники их творение стало способом не только создать праздничное настроение, но и с юмором обозначить свою профессиональную идентичность, превратив рабочие инструменты в необычные арт-объекты.

