«Елка желаний» для семьи героя: в Химках депутаты исполнили мечту двух сестер

В преддверии Нового года депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и депутат Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов провели особую, проникнутую теплом и поддержкой встречу. Они навестили семью Пекиных из Химок, отец которой погиб, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. В рамках всероссийского благотворительного проекта «Елка желаний» парламентарии исполнили заветные мечты двух сестер — Арины и Ксюши.

Для маленькой Арины волшебством стала кукла, о которой она давно мечтала, — подарок от самой Ирины Родниной. Для старшей сестры Ксюши, которая в тот момент была на занятиях, также подготовили специальный презент. Их мама, Елена Пекина, поделилась, что подобные акции особенно ценны, так как помогают сохранить у детей ощущение праздника и веру в добро.

«Такие встречи важно проводить, особенно в преддверии праздников. Они позволяют поддержать семьи, подарить им веру в волшебство», – подчеркнул депутат Химок Артур Каримов.

Встреча, прошедшая 26 декабря, вышла за рамки формального вручения подарков. Она превратилась в теплый, почти семейный диалог, где вспоминали любимые новогодние фильмы, делились историями из детства о подарках под елкой и общем ожидании праздника.

Сами депутаты на мгновение смогли вернуться в ту беззаботную пору. Акция «Елка желаний», которая проводится с 2018 года, в очередной раз доказала свою значимость, став не просто разовой помощью, а частью важной национальной традиции взаимопомощи, объединяющей людей по всей стране для поддержки тех, чьи близкие отдали жизнь за Родину.

Ранее сообщалось, что в Химках для детей из семей участников СВО устроили благотворительную елку.