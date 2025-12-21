Елочные базары Москвы повергают в шок: названы цены на пихты, русские ели и датских красавиц

Фото: [ Шары на елке в новогоднем парке «Раздолье» в Одинцово/Медиасток.рф ]

В Москве официально стартовал сезон живых елок: с 20 декабря во всех административных округах заработало более 250 елочных базаров. В этом году география поставок охватывает не только традиционные Пермский край и Башкирию, но и элитные питомники Дании и Норвегии. Однако, как пишет MK.RU , праздничный аромат хвои на улицах столицы в этом году сопровождается заметным «морозцем» в ценниках: инфляция и логистические сложности подняли стоимость новогодних символов в среднем на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

Чтобы горожанам было проще сориентироваться в предновогоднем хаосе, власти Москвы опубликовали интерактивную карту на портале zima.mos.ru. Площадки традиционно оформлены в едином стиле — с полосатыми ограждениями, освещением и обязательным мерным входом.

Для тех, кто планирует бюджет на покупку, есть актуальные средние расценки этого сезона. Ориентировочные средние цены на елочных базарах Москвы:

Русская ель (до 1.5 м): от 2 300 до 2 700 рублей;

Русская ель (до 2 м): от 3 000 до 3 500 рублей;

Новогодняя сосна (до 1.7 м): около 3 500 – 4 000 рублей;

Пихта Нордмана (Дания, до 1.5 м): от 9 500 до 13 800 рублей;

Пихта Фразера (премиум, до 2 м): от 15 000 до 25 000 рублей;

Лапник (пучок веток ели/сосны): от 500 до 900 рублей;

Лапник пихтовый (премиум): от 1 000 до 1 500 рублей.

По словам продавцов, основным трендом этого года стал переход покупателей на «микро-форматы». Все чаще москвичи выбирают не цельное дерево, а лапник или мини-елочки в кадках. Это объясняется не только ценой, но и практичностью: качественные ветки пихты стоят в вазе с водой до двух недель, создавая нужную атмосферу без лишних затрат и сложной утилизации после праздников. Впрочем, многие признают, что решили сэкономить.

При выборе дерева эксперты советуют не доверять слепо упаковке в сетку. Несмотря на очереди, стоит попросить продавца разрезать упаковку, чтобы убедиться в симметрии веток и свежести хвои. Простой тест — растереть несколько иголок в пальцах: если появился резкий смолистый запах, а рука стала липкой, дерево свежее и простоит долго. Если же иголки сухие и ломаются с хрустом — такая елка рискует превратиться в голый ствол еще до боя курантов.

Для тех, кто ищет альтернативу базарам, по-прежнему доступны онлайн-магазины с доставкой, где датские пихты могут стоить чуть дешевле за счет отсутствия затрат на аренду уличной площадки. А самые азартные горожане могут отправиться в подмосковные лесничества, где по закону можно самостоятельно срубить елку за символическую плату, превратив покупку в настоящее семейное приключение.

