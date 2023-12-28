Елочные базары Подмосковья нанесли на карту

Елочные базары Подмосковья нанесли на интерактивную карту , сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи региона. Торговые точки будут работать до десятого января.

На карте представлена информация о месте расположения каждого елочного базара в области и графике его работы.

«Она помогает быстро и комфортно найти площадку, где жители могут приобрести главное новогоднее украшение», - отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнит три детские мечты с кремлевской «Елки желаний».