Елочные базары Подмосковья нанесли на карту
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Елочные базары Подмосковья нанесли на интерактивную карту, сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи региона. Торговые точки будут работать до десятого января.
На карте представлена информация о месте расположения каждого елочного базара в области и графике его работы.
«Она помогает быстро и комфортно найти площадку, где жители могут приобрести главное новогоднее украшение», - отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнит три детские мечты с кремлевской «Елки желаний».