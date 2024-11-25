Ельцин-центр «по техническим причинам» отменил выступление правнучки Никиты Хрущева

Правнучка Никиты Хрущева Нина должна была провести в Ельцин-центре в Екатеринбурге презентацию своей книги. Но это выступление было отменено. Такие данные появились в официальном телеграмме этого центра.

Нина Хрущева проживает в Нью-Йорке уже 33 года и занимается преподавательской деятельностью в университете New School. Она является правнучкой советского генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. На 26 ноября у нее была запланирована презентация книги «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Мероприятие должно было пройти в екатеринбургском Ельцин-центре.

Местные активисты ранее уже просили отменить это выступление. Они мотивировали свое предложение тем, что Хрущева занимает антироссийскую позицию, она также выступает против специальной военной операции на Украине. И вот теперь центр принял решение — отменить мероприятие. Поводом для этого стали некие «технические причины».

Ранее общественники также просили Генпрокуратуру РФ проверить Хрущеву на предмет посягательства на территориальную целостность государства. Они также предложили внести ее в список иноагентов.