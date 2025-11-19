Эмбрионы передадут государству: новые правила хотят ввести после выкидышей

На Всемирном русском народном соборе в Москве объявили о разработке законопроекта, который установит порядок обращения и захоронения человеческих эмбрионов. Об этом отметил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщается на страницах издания РИА Новости .

Проект предусматривает включение эмбрионов и нерожденных плодов в общий перечень останков, подлежащих погребению. По словам Лукьянова, разделение человеческих останков и любых биологических отходов станет принципиальной нормой документа.

В инициативе отмечено, что обновленный порядок позволит улучшить качество медицинской статистики и аналитики, поскольку учет причин самопроизвольных выкидышей и замершей беременности станет точнее. Этот факт также озвучил Лукьянов.

Законопроект предполагает запрет на утилизацию эмбрионов без надзора государства. Хранение плодов должно осуществляться только под контролем уполномоченных структур, заявил представитель комиссии.

В рамках обсуждения прозвучало и требование ограничить вывоз репродуктивных материалов из России. Факт продолжающегося экспорта ооцитов, фетальных тканей и эмбрионов подтвердил Лукьянов, указав, что эксперты и депутаты Госдумы предлагают полный запрет на такие операции.

