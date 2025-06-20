Эмоциональные данные: на ПМЭФ нашли золотую жилу для бизнеса

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили революционный подход в работе с данными — Emotional Big Data. Эта технология позволит компаниям понимать не только действия, но и эмоциональное состояние потребителей в момент принятия решений.

Объем данных о клиенте вырос с 3 000 до 31 000 атрибутов, но следующий шаг — анализ эмоций. Как отметил Дмитрий Харитонов из Холдинга Т1, медиакомпании, такие как «Русская Медиагруппа», уже накопили огромные массивы данных о реакциях аудитории, которые можно интегрировать с экономическими показателями.

Ключевая идея — создание «эмоциональной карты», которая поможет в туризме, ритейле и даже демографической политике. Совмещение данных о действиях и чувствах, как отметили на форуме, внедрит принципиально новые бизнес-модели.

Однако технология поднимает этические вопросы. Наверняка нововведение потребует кодекса, регулирующего использование эмоциональных данных. Пока же компании сосредоточены на интеграции традиционных Big Data между отраслями — от банковского сектора до транспортных систем.

Как отметил Кирилл Меньшов из Сбербанка, именно анализ больших данных лежит в основе современных AI-решений. А по словам представителя МТС, будущее за обработкой информации в реальном времени.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание по экономике после приезда в Петербург на форум.