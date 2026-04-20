«Ему было комфортно»: кинолог оценила состояние собаки, которую заметили за рулем ярко-желтой легковушки в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске на улице Банковской прохожие стали свидетелями курьезной сцены, которая быстро разлетелась по социальным сетям. В припаркованном у обочины ярко-желтом отечественном автомобиле на водительском сиденье с комфортом расположилась крупная собака коричневого окраса. Животное, высунув морду из приоткрытого окна, с любопытством наблюдало за окружающими, чем немало повеселило и удивило местных жителей. Одна из очевидиц по имени Нина поделилась фотографией необычного «водителя» с редакцией REGIONS , рассказав, что была поражена, заметив за рулем вместо человека умиротворенного пса.

Чтобы разобраться, насколько комфортно и безопасно было животному в такой ситуации, корреспондент издания обратился к профессиональному кинологу Юлии Белозеровой. Специалист, изучив фото и видеоматериалы, пришла к выводу, что поводов для беспокойства нет. По ее оценке, собака выглядела абсолютно спокойной и довольной, не проявляла признаков стресса или агрессии, не лаяла и имела свободный доступ к свежему воздуху через окно.

Белозерова также отметила, что с учетом текущей подмосковной погоды, когда температура воздуха не превышает десяти градусов тепла, внутри салона не могло быть ни душно, ни холодно. Кинолог предположила, что хозяин, скорее всего, отлучился на короткое время, а его четвероногий друг тем временем просто «нес службу», привлекая всеобщее внимание и охраняя хозяйский автомобиль.

