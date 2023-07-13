«Ему необходимо навести суету»: психолог раскрыла, как Илон Маск отвлекает публику

Психолог Александра Метальникова рассказала, какую роль играет Илон Маск в политической деятельности США. По словам коуча, предприниматель очень тесно связан с военно-промышленным комплексом своей страны.

Миллиардер и глава Twitter, отметила эксперт, тратит деньги государственного бюджета на очень громкие и масштабные, но далеко не блестящие, по мнению собеседницы, идеи.

«Он — так называемая ширма, которой необходимо создавать видимость бурной деятельности, чтобы привлечь внимание к себе и к разработкам и отвлечь людей от реальных имеющихся проблем», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нынешнее положение Маска, по мнению собеседницы, должно по-настоящему мучить его, поскольку он очень вдумчивый человек. Кроме того, его выходки в обществе и запланированный в Сети поединок с Цукербергом, уверила коуч, объясняются как раз «капканом», в котором оказался предприниматель.

«Он так ведет себя не только из-за своей эпатажности. Ему необходимо навести суету и создать шум из ничего, чтобы сработал отвлекающий маневр. Однако ему самому, скорее всего, очень не нравится та позиция, которую он занимает», — добавила Метальникова.

Полный психологический портрет Илона Маска вы найдете здесь.